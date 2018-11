Det kan ende med at koste menneskeliv, når elektriske skateboards suser af sted på cykelstierne.

Med en tophastighed, der nærmer sig 40 kilometer i timen, er elektriske skateboards efterhånden blevet et populært transportmiddel i de danske storbyer, men de er farlige og kan i værste fald koste menneskeliv.

Det fortæller Christian Berthelsen, der er politiassistent i Nationalt Færdselscenter.

»De kører med en væsentlig højere hastighed end andre færdselsarter på cykelstierne, og deres balance er formentlig heller ikke så god som andre færdselsarter på cykelstierne, så de udgør en betydelig risiko,« siger han og fortsætter:

»Vi har set uheld med cykler, der er kørt ind i hinanden, hvor det har kostet menneskeliv, så det kan det her også gøre.«

Kører du på et elektrisk skateboard? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Den 12. december 2017 vedtog et flertal i Folketinget, at det skulle være lovligt at benytte sig af både elektriske skateboards, løbehjul og såkaldte hoverboards på offentlig vej. Loven er imidlertid ikke trådt i kraft endnu, og det betyder, at det fortsat er ulovligt at benytte sig af nye transportformer offentligt.

Og står det til Rådet for Sikker Trafik, fortsætter det sådan.

Synes du, at de elektriske skateboards og lignende transportformer skal have lov til at køre på offentlig vej?

I et høringssvar til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udtrykker rådet bekymring for den mulige lovliggørelse af de 'nye, usikre transportformer på cykelstier, fortove og veje'.

'Man kan frygte, at det vil give væsentlige trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, hvis fx elektriske løbehjul, der kan køre meget hurtigt, må køre på vejen eller cykelstien, eller motoriserede skateboards må køre på cykelstien eller fortovet blandt børn og voksne. Dertil kommer en lang række uafklarede spørgsmål om krav til sikkerhedsudstyr, promillegrænser, kørekort mv.,' lyder det blandt andet i høringssvaret.

Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, uddyber over for B.T.:

»Vi er jo bekymrede, og det er vores vurdering, at det ikke vil være noget, der gavner trafiksikkerheden. Man kan se på erfaringer fra USA og Frankrig, hvor borgere føler, at den slags anordninger er utrygge at have på cykelstier og fortove. Det er forbeholdt legepladser, fordi der er tale om legetøj,« siger han.

Bødestraf

Hos Roadsurfing.dk, der er en af landets førende forhandlere af elektriske skateboards, oplever man en stigende interesse for den nye transportform blandt danskerne.

»Der er ikke nogen tvivl om, at der er kommet en stor interesse for det her i Danmark, og så har det formentlig også haft en indflydelse, at vi har haft så god en sommer,« siger Lasse Fredholm, der er ejer og direktør af virksomheden.

Men den stigende interesse ændrer altså ikke på, at det i dag stadig er ulovligt at køre på de elektriske skateboards og lignende transportmidler. Derfor kan man ifølge politiassistent Christian Berthelsen også se frem til en bøde på 1000 kroner, hvis man kører på et.

»Og så er de jo heller ikke udstyret med ringeklokker eller lys, så de udgør altså en fare. Det er noget, vi slår ned på,« siger han og understreger, at der oven i bøden på 1000 kroner vil komme en bøde for eksempelvis manglende lys, hvis man kører om aftenen.