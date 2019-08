Hos Københavns Politi betragter man eksplosionen ved Skattestyrelsen på Østerbro i København tirsdag aften som et angreb.

Der var efter politiets opfattelse ikke tale om et uheld, da den voldsomme eksplosionen ramt Skattestyrelsens bygning ved Nordhavn Station tirsdag aften klokken 22.15.

»Der er nogen, som har angrebet bygningen med vilje,« lød det fra chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov på et pressemøde onsdag formiddag.

»Om det er et angreb, der er rettet mod Skattestyrelsen, ved vi ikke på nuværende tidspunkt, og det er for tidligt at sige noget om gerningsmænd, motiv, og hvad der kan have forårsaget eksplosionen,« lød det videre fra Jørgen Bergen Skov, inden han tilføjede, at eksplosionen havde været »kraftig«.

Da ekplosionen fandt sted, befandt der sig ifølge politiet to personer inde i bygningen. Ingen af de to personer kom til skade i forbindelse med eksplosionen, men på Nordhavn Station, ganske få meter fra Skattestyrelsens bygning, blev en person ramt af fragmenter fra eksplosionen.

Vedkommende henvendte sig ifølge politiet selv på skadestuen efterfølgende.

»Det er en sag, som vi tager meget alvorligt, og vi har sat betydelige efterforskningsressourcer ind i sagen,« sagde Jørgen Bergen Skov videre på pressemødet.

Eksplosionen tirsdag aften skete præcis 16 år, efter at en lignende eksplosion fandt sted ved Skattestyrelsen, som dengang hed Told & Skat. Men ifølge Jørgen Bergen Skov er der ikke noget, der tyder på en sammenhæng.

»Det er korrekt, at der var en eksplosion samme dag i 2003, og det indgår i vores undersøgelse. Der var en mistænkt dengang, og ham har vi talt med. Han har redegjort for sin færden, så indtil videre er det et tilfælde.«

Københavns Politi vil gerne i kontakt med personer, der befandt sig i området omkring Nordhavn Station mellem klokken 21.45 og 22.30 tirsdag aften.