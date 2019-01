»Det er modigt gjort, og det er godt, at det lykkedes. Men vi kunne lige så godt have stået med to sårede eller dræbte. Man skal altså tænke sig godt om, inden man kaster sig ud i sådan en situation.«

Sådan lyder det fra vagtchef ved Nordsjællands Politi Dyre Sønnicksen, efter dørmænd ved et diskotek i Stenløse i nat overmandede en pistolmand ved et diskotek i Egedal Centeret i Stenløse.

Politiet modtog anmeldelsen om skudepisoden klokken 02.47 nytårsnat. Politiet har anholdt den 48-årige gerningsmand.

»Det var en gæst, der havde været inde på diskoteket,« siger Dyre Sønnicksen og tilføjer:

»På et tidspunkt kom det til en uoverensstemmelse mellem ham og dørmændene. Dørmændene smed ham ud, fordi han opførte sig aggressivt. Han fik at vide, at han ikke var velkommen inde på diskoteket, fordi han skabte en dårlig stemning. Han gik, men cirka 10 minutter senere kom han tilbage med en pistol og afgav flere skud.«

Politiet har registreret skudhuller i diskotekets facade. Gerningsvåbnet betegner politiet som et 'kraftfuldt' håndvåben; en Glock 24, 9 mm. Det er endnu uklart, hvor mange skud gerningsmanden affyrede.

»Da han havde afgivet skuddene, får dørmændene ham på en eller anden måde lidt tættere på og får overmandet ham. De får ham uskadeliggjort og får taget pistolen fra ham. Dørmændene har fuld kontrol over ham og har pistolen i deres besiddelse, da vi kommer frem,« siger vagtchefen og tilføjer:

»Det er modigt. Dørmændene har vurderet, at de kunne håndtere situationen. Men det kunne lige så vel været gået den anden vej.«

Politiet rykkede nytårsnat ud til skuddrama ved diskotek i Nordsjælland. (Arkivfoto: Kim Haugaard/Scanpix 2017) Foto: Kim Haugaard Vis mere Politiet rykkede nytårsnat ud til skuddrama ved diskotek i Nordsjælland. (Arkivfoto: Kim Haugaard/Scanpix 2017) Foto: Kim Haugaard

Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at den 48-årige pistolmand har skudt direkte mod nogen personer, oplyser Dyre Sønnicksen:

»Det bygger vi på, at der ikke er nogen skudhuller i nærheden af, hvor der opholdte sig personer og på, at ingen blev ramt.«

Gerningsmanden befinder sig lige nu i detentionen i Helsingør. Han er blevet undersøgt på retsmedicinsk institut og vil klokken 13.30 blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Lyngby, hvor han er sigtet for forsøg på mandrab.