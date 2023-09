En 24-årig mand er sigtet for to drab begået mod to kvinder med lidt over en måneds mellemrum.

Det er politiets teori, at begge kvinder er døde af forgiftning.

Det oplyser vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard fra Østjyllands Politi til B.T.

»Jeg kan ikke gå nærmere i detaljer om, hvad det er for en forgiftning. Lige nu er det meget bredt defineret og det er klart, at det både kan være i form af stoffer eller piller, men lige nu afventer vi undersøgelser,« fortæller han.

Han kalder samtidig sagen for »atypisk og for yderst alvorlig.«

»Normalt er vi ikke i tvivl, hvis der er sket et drab. Men i første omgang kunne vi ikke se, der lå noget kriminelt bag. Dermed ikke sagt, at der ikke kunne være tale om et drab.«

Flemming Nørgaard henviser til drabet, manden nu også er sigtet for at have begået 24. juli mod en 23-årig kvinde i hans lejlighed.

»Dengang foretog vi nogle grundige undersøgelser, og der var ikke umiddelbart noget, der indikerede, at der var sket noget kriminelt. Men det er klart, at vi nu ser sagen i et andet lys,« forklarede vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard mandag formiddag i en pressemeddelelse.

Søndag aften blev den 24-årige mand nemlig anholdt på sin bopæl i Brabrand. Her var endnu en person - en 18-årig kvinde - fundet død under 'mistænkelige omstændigheder.'

Mandag blev han sigtet for drabet på den 18-årige og ikke længe efter, oplyste Østjyllands Politi, at man nu også havde valgt at sigte ham for endnu et drab begået 24. juli mod en 23-årig kvinde på samme adresse.

»Jeg kan godt se, at man kan klandre os for det nu, men dengang var der ikke noget, der indikerede, at der skulle være noget kriminelt bag. Det er klart, at når der sker endnu et tilfælde på samme adresse, at vores mistanke så blev bestyrket,« slår han fast.

Det er politiets opfattelse, at manden og de to kvinder havde et forudgående kendskab til hinanden.

Manden bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

B.T. følger sagen.

