På grund af corona vil det ikke længere være muligt at købe hash på Christiania efter klokken 22:00. Det oplyser Christiania i en pressemeddelelse. Beslutningen gælder på ubestemt tid.

»Christianias Fællesmøde har besluttet, at alle aktiviteter på Christiania lukker fra kl. 22 om aftenen til kl. 5 om morgenen. Beslutningen gælder fra fredag 30. oktober 2020. Beslutningen gælder også for Pusher Street og handlen med cannabis,« lyder det i pressemeddelelsen, der er udsendt på Christianias Facebookprofil.

Den eneste undtagelse er spillestedet Musik Loppen, der vil afholde enkelte siddende koncerter uden alkoholudskækning efter klokken 22:00. Det er den øgede spredning af covid-19, der har ført til at beslutningen er truffet.

»Vi opfordrer alle til at respektere denne beslutning, der er taget for, at vi kan passe på hinanden,« lyder det i pressemeddelelsen.

Lukningen sker samtidig med, at regeringen har indført nye skærpede restriktioner i samfundet. Fra torsdag har det ikke længere været tilladt at sælge alkohol i kiosker efter klokken 22.00, ligesom der nu er krav om at bære mundbind i offentlige bygninger såsom supermarkeder, storcentre og kulturinstitutioner.

Da Danmark lukkede ned i marts valgte Christiania at følge med og spærre hele fristaden af med plader og hegn.

Den historisk lange nedlukning blev vedtaget på Christians Fællesmæde, fordi myndighederne konstaterede, at Christiania var et af de steder, hvor folk havde svært ved at overholde forsamlingsforbuddet.

Nedlukningen stoppede dengang ikke hashhandlen, der fortsatte uden for Christianias område i Bådsmandsstræde, Sankt Annæ Gade og på Christianshavns Torv. Hos Københavns Politi, der har til opgave at jagt såvel hashhandlere som corona-syndere, er der tilfredshed med beslutningen om at lukke området efter klokken 22:00.

»Vi har løbende fulgt borgernes vilje til at følge de restriktioner og anbefalinger, der knytter sig til at begrænse coronasmitten – det gælder selvfølgelig også på Christiania. Derfor har vi holdt en række møder med Fonden Fristaden Christiania, hvor vi har understreget det vigtige i, at man på Christiania også følger covid-reglerne. Vi ser lukningen som et udtryk for, at de lytter til os,« udtaler ledende politiinspektør ved Københavns Politi Gert Sejbak i en mail til B.T.

Han oplyser, at politiet vil fortsætte med at jagte hashhandlerne:

»Det er ikke nogen hemmelighed, at man på Christiania generelt er tilhængere af fri hash, mens vi i politiet forfølger dem, der deltager i den organiserede hashhandel, der primært foregår i Pusher Street og Green Light District. Den indsats fortsætter, og vi bliver også ved med at holde øje med, om restriktionerne bliver overholdt der og på resten af Christiania,« siger Gert Sejbak.

Covid-19 har også ført til aflysning af Christianias Julemarked og af Christianias 49-års fødselsdag, der skulle have været afholdt i september.