Politiet og Forsvaret er med både to helikoptere og både i gang med den store eftersøgning ved Farøbroen.

Her er nemlig blevet fundet en bunke tøj på Sjællandssiden af broen.

Derfor er der sat en stor redningsktion i gang for at se, om personen befinder sig i vandet.

»Vi er i gang med stor efersøgning både ved kysten og på land,« siger Kent Edvardsen, der er vagthavende hos Sydsjællands og Lolland-Falster Politi.

Her ses billede af tøjet, politiet har fundet ved Farøbroen. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falster Politi

På den sorte bluse står 'Springtosserne camp 2019' med hvide bogstaver.

Har I undersøgt, hvem det kan være fra ''Springtosserne camp 2019'?

»Vi har googlet 'Springtosserne camp 2019', og vi kan se, at det er gymnaster. Vi har også talt med en person, der driver det, og vi har fået at vide, at disser trøjer er blevet ret bredt delt ud. Så det kan være rigtig mange personer, der har det,« siger vagthavende.

Har I brug for, at folk i nærheden hjælper jer med eftersøgningen?

Her ses betjente, der fortsat er i gang med eftersøgningen af person, der muligvis har taget sit tøj af fpr at hoppe i vandet. Foto: Presse-fotos.dk – Mathias Øgendal

»Nej, det vil vi ikke opfordre til. Vi er i fuld gang med både, to helikoptere og hundepatruljer inde på land,« siger Kent Edvardsen.

Hvor længe fortsætter I med den eftersøgning?

»Lige nu giver vi den gas. Men jeg jeg kan ikke sige, om vi fortsætter et kvarter endnu eller ti timer,« siger han.

Opdatering: Eftersøgningen er stoppet kl. 17:30, da hverken både, helikoptere eller hundepatruljer har fundet noget, ingen er meldt savnet, og tøjet åbenbart blev fundet allerede lørdag middag, oplyser vagthavende til ritzau.