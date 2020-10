Politiet er mandag aften klokken 20.40 kørt ud til Valby, hvor to biler har påkørt hinanden.

I den fobindelse har politiet gjort et fund, som krævede, at en vogn fra Ammunitionsrydningstjenesten, EOD, blev tilkaldt for at sikre fundet.

Det fortæller vagtchef hos Københavns Politi Michael Andersen til B.T.

»Da vi kommer derud, får vi kontakt til personer, der har været involveret i påkørslen, og så finder vi noget derude, som vi holder for os selv,« siger Michael Andersen.

Det som politiet finder, bliver fundet i området omkring bilerne, der har påkørt hinanden.

Kan du komme nærmere ind på, hvad I har fundet?

«Det har jeg ingen kommentar til,« siger vagtchefen.

Der er ingen tilskadekomne eller anholdte, men politiet arbejder nu på, om der skal foretaged anholdelser i sagen.

Politiet er i skrivende stund stadig på stedet, men bemandingen derude er aftagende.

B.T. følger sagen.