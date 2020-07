Nordjyllands Politi leder i øjeblikket efter en person, som de frygter befinder sig i Limfjorden.

Det oplyser vagtchefen i politikredsen over for B.T.

Eftersøgningen står på i Limfjorden - mellem broerne på Nørresundby-siden.

»Vi har fundet en pung, nogle håndklæder og en cykel ved kajen, og vi frygter, nogen kan være hoppet i vandet. Vi har i hvert fald beredskabsstyrelsen med dykkere i vandet,« siger vagtchef Jess Falberg, der er vagtchef.

Politiet og beredskabsstyrelsen modtog anmeldelsen klokken 20.32 og har ledt efter personen siden - indtil videre uden held.

Ud fra oplysningerne i pungen, har politiet kunnet identificere en finsk mand, der har en adresse i Hjallerup i Nordjylland.

»Men her han ikke været de sidste 14 dage. Nærmere er vi ikke kommet det,« siger Jess Falberg.

B.T.s kvinde på stedet oplyser, at der holder to brandbiler - begge med blink på. Derudover er hun blevet oplyst, at stedet, hvor politiet leder efter personen, ikke normalt er et sted, hvor man bader.

Foruden beredskabsstyrelsen og dykkerne, er man politimæssigt til stede ved Limfjorden med en indsatsleder.

B.T. følger sagen.