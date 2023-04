Lyt til artiklen

To store indbrud hos Kop og Kande i Hobro inden for 14 dage får nu politiet til at offentliggøre overvågningsfotos af gerningsmændene.

Man håber, at man dermed kan få offentlighedens hjælp til at identificere de pågældende tyve.

Du kan se billederne herunder.

Under de to tyverier har Kop og Kande fået stjålet designervarer, som er mange penge værd. Der foreligger ikke en samlet opgørelse, men der er tale om dyre varer fra mærker som Royal Copenhagen, Blå Elements og Kay Bojesen, beretter Nordjyllands Politi.

»Formodningen er derfor, at gerningsmændene slap afsted med koster til en meget høj samlet værdi,« oplyser Nordjyllands Politi desuden.

Det første indbrud fandt sted fredag den 31. marts omkring kl. 03.30 om natten, hvor tyvene kom ind via et lager, der ligger i umiddelbar tilknytning til butikken.

Allerede 11. april slog gerningsmændene til igen, denne gang kl. 22.28, hvorfor politiet håber på, at man kan finde vidner, som måske har set noget på eller omkring gerningsstedet.

Nordjyllands Politi beder eventuelle vidner eller andre med oplysninger i sagen om at henvende sig på telefon 1-1-4.

