I håbet om at finde frem til den person, der menes at have dræbt en kvinde i hendes hjem i Tisvildeleje, har politiet nu valgt at offentliggøre en lydfil, hvor man kan høre gerningsmandens stemme.

»Læg dig ned! Læg dig ned! Læg dig ned!«

Sådan kan man høre, at gerningsmanden gentagne gange råber til den 58-årige kvinde, der i sidste uge blev brutalt overfaldet i sit hjem i Tisvildeleje.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Nordsjællands Politi tirsdag har sendt ud.

I samme pressemeddelelse har politiet valgt at gå ud med kvindens navn og billede.

Den dræbte kvinde er den 58-årige Charlotte Asperup.

Det dødelige overfald på hende skete natten til tirsdag den 30. april 2019 omkring 02.45 i hendes hjem på Aspevej 3 i Tisvildeleje.

Her brød en ukendt gerningsmand ind af et vindue og overfaldt Charlotte Asperud, som formodentlig lå og sov, da indbruddet skete.

I pressemeddelelsen oplyser Nordsjællands Politi, at man endnu undersøger flere mulige motiver til overfaldet - som endte med at koste Charlotte Asperud livet.

I et forsøg på at opklare sagen forsøger man at fastlægge Charlotte Asperuds færden i ugen op til overfaldet.

Det er af den grund, at politiet nu - efter samtale med hendes pårørende - offentliggør hendes identitet samt lydfilen, hvor gerningsmandens stemme kan høres:

»Vi vil meget gerne høre fra borgere, som har set eller kender Charlotte Asperud fra andre sammenhænge. Det kan være borgere, som har set Charlotte Asperud enten alene eller i selskab med andre, både i lokalområdet og andre steder,« siger efterforskningsleder Henrik Gunst, politikommissær i Nordsjællands Politi, og fortsætter:



»Vi håber også, at der er nogen, som kan genkende gerningsmandens stemme og vil kontakte os med oplysninger om, hvem det kan være.«

En analyse af gerningsmandens stemme viser ifølge politiet, at der er tale om en voksen mand, som taler med en dialekt, der typisk tales i Københavnsområdet og Nordsjælland.

Den dræbte kvinde var uddannet læge, og hun arbejdede som bagvagt på akutmodtagelsen på Hillerød Hospital. Derudover havde hun vagter i Sundhedshuset i Helsingør samt på akutmodtagelsen på Frederikssund Hospital.

'Hun var engageret i aktiviteter for beboerne i Tisvildeleje og aktiv motionsløber i området,' oplyser politiet.

I månederne op til drabet blev Charlotte Asperud ifølge politiet set i selskab med en skaldet mand med briller.

Denne mand vil Nordsjællands Politi gerne have kontakt med.

Derudover oplyser politikredsen, at man gerne vil høre fra borgere i Tisvildeleje, som kan have set eller hørt noget mistænkeligt i området, ligesom man gerne vil høre fra folk, der har set såkaldte vindueskiggere eller har haft indbrud eller forsøg på indbrud, som de endnu ikke har anmeldt.

Hvis du har oplysninger i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.

Opdateres...