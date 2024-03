»Efterforskningen tyder på, at gerningsmændene er en del af et større netværk.«

Politiet offentliggør nu billeder af mænd, der er mistænkt for at have narret og svindlet flere borgere.

To af billederne er af 'gerningsmand A', som beskrives som 170-190 centimeter høj, kraftig af bygning med kort brunt hår, mørkt fuldskæg og mørkt hår.

To andre billeder er af 'gerningsmand B', der ligeledes beskrives som 170-190 centimeter høj, men derudover er spinkel af bygning og med blå øjne og lyst hår.

Her ses et billede af 'gerningsmand A'.

De mistænkes begge for at have franarret kreditkort og koder fra borgere i Varde, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Borgerne er blevet ringet op på deres fastnettelefon af en person, der udgiver sig for at være fra banken. Gerningsmanden får borgeren overbevist om, at vedkommende er udsat for svindel, og at der er ved at blive overført penge fra vedkommendes konto,« forklarer politikommissær Kent Brynilsen, der er leder af politiet i Varde, om fremgangsmetoden:

»Det får borgeren til at udlevere sit kreditkort og kode til en person, der dukker op på bopælen.«

Svindlerne – der ifølge politiet taler godt dansk og af de forurettede er blevet beskrevet som danske af udseende – lokker borgerne til at udlevere deres kode under dække af, at de kan få samme kode på deres nye kreditkort.

Her ses et billede af 'gerningsmand A'.

Efter udleveringen af kort og kode bliver forbindelsen på fastnettelefonen afbrudt – og kort efter bliver der hævet penge fra kontoen i den nærmeste pengeautomat.

De offentliggjorte billeder viser to mænd, der ifølge politiet i gang med »at hæve penge fra de forurettede borgeres konti«.

»Efterforskningen tyder på, at gerningsmændene er en del af et større netværk og kan derfor komme fra hele landet,« forklarer politikommissær Kent Brynilsen.

Der er indtil videre ikke nogen anholdt i sagen – og af den grund vil politiet gerne høre fra borgere, der kan genkende de to mænd.

Her ses et billede af 'gerningsmand B'.

Eller fra borgere, der ligger inde med andre oplysninger, der kan hjælpe politiet med efterforskningen af sagen.

Samtidig advarer politiet mod, at man udleverer sit kreditkort og sin pinkode til fremmede.

»Vi vil meget gerne advare borgerne mod svindlerne og opfordrer alle til at dele informationen med familie, venner og andre, så vi kan undgå, at borgere bliver svindlet,« siger Kent Brynilsen.

I alt har Syd- og Sønderjyllands Politi modtaget omkring 20 anmeldelser om den slags sager i perioden fra 26. februar til 5. marts.

Her ses et billede af 'gerningsmand B'.

Har du oplysninger i sagen, bedes du kontakte politiet på telefonnummer 1-1-4.