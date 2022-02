I jagten på en mand, der er mistænkt for at stå bag et knivstikkeri ved Sortedams Dossering i januar, har Københavns Politi nu valgt at dele både video og billede af ham.

Håbet er, at offentligheden kan hjælpe med at identificere manden, der altså formodes at stå bag overfaldet, der nær havde kostet en 47-årig mand livet.

Drabsforsøget blev begået 20. januar på Sortedams Dossering ud for nummer 13A omkring klokken 19.30.

Her blev den 47-årige umotiveret stukket to gange med kniv, førend gerningsmanden forsvandt fra stedet.

Foto: Karoline Lerche Vis mere Foto: Karoline Lerche

Men politiet mener nu at have identificeret ham på de overvågningsbilleder, man har valgt at offentliggøre.

Manden blev forud for drabsforsøget set i Ravnsborggade, og kort efter drabsforsøget blev han set løbende Sankt Hans Gade i retning mod Sankt Hans Torv.

Omtrent en time senere var han tilbage på de to gader.

»Vi håber, at der sidder nogle derude, der kan genkende manden på billederne. Vores efterforskning peger på, at han kan være gerningsmanden, og derfor beder vi nu borgerne om hjælp, så vi kan finde frem til ham,« lyder det fra politikommissær Peter Kamp fra Københavns Politi.

Herfra lyder det også, at det er politiets formodning, at manden står bag knivstikkeriet, men at det for nuværende ikke kan udelukkes, at han er et vigtigt vidne i sagen.

Foruden overvågningsbillederne har Københavns Politi igen delt et signalement af den formodede gerningsmand.

Han beskrives som værende mellem 25 og 35 år gammel, og på dagen for overfaldet var han iført en grøn jakke eller anorak med hætte, en sort hættetrøje med hætten trukket over hovedet, sorte joggingbukser med hvide striber på siden af mærket Adidas.

Derudover lyder det i signalementet, at han er en spinkel mand på omtrent 170 centimeter i højden, lysebrun i huden og med kort, mørkt hår og trimmet skæg. Han talte engelsk.

Ved man noget om sagen, opfordres man til på telefon 114 at kontakte politiet, der allerede dagen efter knivstikkeriet bad eventuelle vidner melde sig på banen.

I samme forbindelse var man både på hest og til fods til stede i området.

