Københavns Politi efterlyser 50-årige Michael Them Kjær, der er mistænkt for at smugle betydelige mængder hash ind i Danmark.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Den 50-årige mand er ifølge politiet formentligt bosat et ukendt sted i Danmark eller Spanien og er internationalt efterlyst. De har derfor offentliggjort et billede af Michael Them Kjær, som du kan se herunder.

Foto: Københavns Politi Foto: Københavns Politi

»Vi har søgt efter ham i en længere periode, men mere vil jeg ikke sige,« udtaler politikommissær Bo Hass Jensen fra Særlig Efterforskning Øst til BT.

Politikredsen mistænker Michael Them Kjær for at være bagmand til omfattende indsmugling af hash gennem et større netværk.

Hvis du har oplysninger om Michael Them Kjærs opholdssted eller andet af interesse for sagen, kan du kontakte nærmeste politi på 114 eller 33 14 14 48.