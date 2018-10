Københavns Vestegns Politi offentliggør nu billeder af en formodet gerningsmand til forsøg på voldtægt mod en ung kvinde i Hvidovre den 10. juni.

»Vi har efterforsket dette overgreb siden juni og blandt andet analyseret en række tekniske spor i sagen. Samtidig har vi i en længere periode haft overvågningsbillederne efterlyst internt i politiet uden held. Derfor vælger vi nu at dele dem med offentligheden i håb om, at vi derigennem kan få hjælp til at identificere gerningsmanden,« siger politikommissær Henrik Hougaard i en pressemeddelelse.

Voldtægtsforsøget fandt sted 10. juni ved18.15-tiden, da offeret - en kvinde i starten af 20'erne - var på vej hjem fra Avedøre Station.

Her blev hun antastet af gerningsmanden ved Naverporten, hvorefter han omfavnede den unge kvinde, holdt hende fast og befølte hende.

Manden stoppede dog sit forehavende, da et vidne kom til og fik hjulpet forurettede.

Herefter stak gerningsmanden af.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand

18-20 år gammel

Udenlandsk af herkomst, men talte dansk med accent

Spinkel af bygning

168-170 centimeter høj

Han havde kort sort hår og bar fuldskæg

Han var iført hvid t-shirt og sorte Adidas joggingbukser med 3 hvide striber og kørte på en sort damecykel med trådcykelkurv, hvori der lå en grå kædelås, på gerningstidspunktet.

Billedet, politiet nu offentliggør, er et overvågningsbillede, der er taget i området umiddelbart før eller eller lige efter overgrebet.

På baggrund af efterforskningen vurderer Københavns Vestegns Politi, at manden på cyklen er identisk med gerningsmanden.

Kan du genkende manden på billedet eller har du andre oplysninger i sagen, kan Københavns Vestegns politi kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.