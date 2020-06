Onsdag fik forældre til børn på Fløng Skole en skræmmende melding, da de åbnede skolernes platform Aula.

'Vi vurderer, at det kan være et spørgsmål om tid, før en reel voldtægt finder sted,' stod der i en besked fra skolen, der ligger i Høje-Taastrup.

Nu går Københavns Vestegns Politi ud i en pressemeddelelse og siger, at de har øget patruljering ved Fløng Skole.

Derudover skriver politiet, at de ikke har modtaget anmeldelser om seksuelle krænkelser, som det ellers har været beskrevet på de sociale medier.

'Det er dog vigtigt at understrege, at hvis der er unge, der har oplevet seksuelle krænkelser, så opfordrer vi til, at man kontakter politiet,' lyder det i pressemeddelelsen.

I den besked, som forældrene modtog onsdag på Aula, stod der, at skolen var blevet opmærksom på, at piger fra 6.-9. klasse havde været udsat for krænkelser ved nogle grønne arealer nær skolen.

'Vi har flere piger, som fortæller om, hvordan de bliver hevet fat i, trukket ind i buskadser, generelt isoleret fra deres venner og gruppe for at få tilbud om penge, hvis de viser fx numse/bryster,' skrev skolen i beskeden på Aula.

Ligesom det fremgik, at det var halvvoksne mænd, der har taget fat i pigerne, så de har måttet vriste sig fri, sparke og råbe om hjælp.

Sagen kom frem i offentligheden, da Anders Lisborg, far til en af eleverne på Fløng Skole, fortalte om sagen på sin Facebook-profil.

Ifølge ham har forældrene fået følgende signalement af personerne, der chikanerer pigerne:

»Der er tale om unge drenge og halvvoksne mænd med anden etnisk baggrund som kommer fra nærtliggende områder her på Vestegnen,« siger Anders Lisborg til B.T. og tilføjer:

»Det er signalementet direkte fra børn og unge her i området og beskrivelsen fra den lokale ungdomsklub, som havde indkaldt til orienteringsmøde.«

Torsdag gik udlændinge- og integrationsminsiter, Mattias Tesfaye, ind i sagen, da han på Facebook delte den Aula-besked, som Anders Lisborg havde modtaget.

'Jeg måtte læse beskeden to gange. Det er jo komplet vanvittigt. Rystende. Skræmmende. Totalt uacceptabelt,' skrev minsiteren og fortsatte:

'Det er så hamrende vigtigt, at det ikke bliver pigerne, der må blive hjemme. De skal ikke have indskrænket deres frihed på sommeraftener. Det må være disse klamme mænd, der skal jagtes ned. Og bag lås og slå hvis de begår voldtægt og overgreb. Og sendes ud af landet på røv og albuer, hvis de er udlændinge,'