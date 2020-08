En gruppe unge menneskers tilstedeværelse ved Næstved Station får nu politiet til at øge deres fokus på området.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi i døgnrapporten.

'Politiet har i øjeblikket et ekstra fokus på området omkring Næstved Station, hvor en gruppe unge har for vane at holde til. Der er blandt andet set flere tilfælde af brug af narko og senest også økonomisk kriminalitet,' lyder det, inden det tilføjes:

'Det sidste kan for eksempel være, hvis en kriminel beder en af de unge om lov til at overføre nogle penge til hans eller hendes konto, som de unge så senere skal hæve til dem. Nogle gange mod betaling. De unge vil gerne hjælpe og kommer dermed let til at blive et af de såkaldte 'mulddyr', der er med til at hvidvaske penge, der stammer fra forskellige former for kriminalitet.'

Lederen af lokalpolitiet i Næstved, Jens Brus, fortæller til B.T., at der er tale om en håndfuld unge mennesker i alderen 14 til 16 år, hvoraf nogle af dem har et større eller mindre misbrug af hash.

»Det er en selvstændig gruppering, der har fundet sammen, og de fylder meget.«

Han afviser, at der skulle være tale om hårdkogte kriminelle eller unge med relation til bande- eller rockermiljøet.

Politiet i Næstved opfordrer forældrene i byen til at tage en snak med deres børn om, hvor de færdes, hvem de er sammen med, og hvordan de skal agere, 'hvis de bliver kontaktet af en fremmed, der gerne vil have hjælp til at håndtere nogle penge.'