Pusherne har igen fået en varsel om, at Københavns Politi dukker op i Pusher Street for at lukke for hashsalget.

Onsdag rykker politiet ind på Christiania 09.00 med betjente, der skal fjerne de midlertidige hashboder og sikre, at der ikke bliver solgt stoffer.

Denne gang vil aktionen vare i tre dage.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

»Med tre dages tilvænningsnedlukning sender vi endnu et signal om, at Pusher Street står over for en markant ændring. Vi fjerner boderne kl. 9, og vi bliver i Pusher Street, så hashsalget vil være lukket indtil lørdag.«

»Vi vil samtidig være synligt til stede både på Christiania og i andre områder af byen, hvor hashsalget kan tænkes at flytte hen, så det er vi klar til at håndtere,« siger vicepolitiinspektør Simon Hansen fra Københavns Politi.

Onsdagens nedlukning kommer efter en række andre midlertidige lukninger af hashgaden.

Det er ikke forbudt at opholde sig i Pusher Street, mens hashsalget er lukket. Men er man i besiddelse af hash i den skærpede strafzone, der lige nu er på Christianshavn omkring fristaden, risikerer man at blive anholdt og sigtet.

Den skærpede strafzone betyder blandt andet hårdere straffe til både købere og sælgere af ulovlige stoffer.

7. marts blev det på Christianias fællesmøde besluttet, at Pusher Street skal graves op i starten af april. Gaden skal renoveres lyder det fra christianitterne