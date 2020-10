Tidligere har politiet i København og Aalborg lempet på restriktioner. Nu er turen kommet til det østjyske.

Mens smittetallene fortsat buldrer derudad, bliver der fra politiets side lempet en smule på restriktionerne i det offentlige rum.

I de seneste dage har politiet ophævet zoner med opholdsforbud i København og Aalborg, og nu er det så Østjyllands Politi, der melder ud om lempelser.

Det drejer sig om såkaldte hotspot-områder i Aarhus og Randers, hvor politiet har meldt ud, at der bliver ført et særligt opsyn for at forhindre sammenstimlen og dermed også formindske risikoen for spredning af coronasmitte.

- Østjyderne har generelt været rigtig gode til at efterkomme myndighedernes anbefalinger om ikke at stimle sammen i det offentlige rum, når restaurationerne lukker kl. 22.00, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen fredag i en pressemeddelelse.

Et hotspot har ikke samme juridiske status som et område med opholdsforbud. Hvor der er forbud, kan politiet udstede bødeforlæg, mens et hotspot udelukkende er et udtryk for en øget opmærksomhed fra ordensmagtens side.

Et hotspot kan med andre ord opfattes som et vink med en vognstang fra politiet om, at der på stedet er risiko for indførelse af et regulært opholdsforbud, hvis altså politiet finder det betimeligt.

Der har i Aarhus og Randers været fem hotspots. Det drejer sig om henholdsvis Skolegade, Åboulevarden, Pustervig samt Store- og Lilletorv i Aarhus plus Storegade i Randers.

Torsdag meldte Nordjyllands Politi ud, at et opholdsforbud i byens feststrøg, Jomfru Ane Gade, blev ophævet. Dermed er det igen tilladt for folk at opholde sig i gaden om natten i weekenden.

Dog er beværtningerne lukkede efter klokken 22, og kalenderen siger "november" fra på søndag. Så måske er manges incitament til at hænge ud uden døre efterhånden også blevet mindre.

I sidste uge var det Københavns Politi, der ophævede et opholdsforbud, som havde gjaldt i Kødbyen på Vesterbro, hvor mange restauranter og beværtninger har til huse.

/ritzau/