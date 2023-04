Lyt til artiklen

Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi er lige nu til stede ved havnen i Fakse Ladeplads.

Det er de, fordi der er sket en mulig drukneulykke.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Her oplyser de samtidig, at de for nu ikke har yderligere kommentarer.

