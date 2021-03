En 33-årige kvinde er blevet sigtet for at have slået sin seksårige søn ihjel.

Ifølge politiet har kvinden dræbt sønnen med en kniv, inden hun satte ild til den lejlighed, de boede i på Violvej i Kolding.

»Kvinden er sigtet for at have knivdræbt sin seksårige søn og derudover sigtet for at have sat ild til lejligheden i Kolding,« siger Tobias Engby, anklager ved Sydøstjyllands Politi

Knivdrabet er sket forud for branden, men Tobias Engby vil ikke komme nærmere ind på, hvornår præcis det skulle være sket.

»Det er sket forud for det tidspunkt, vi får anmeldelsen, så det er klart, at der har været retsmedicinere og læger til at undersøge den dræbte og den sigtede.«

Kvinden blev fremstillet in absentia søndag formiddag – altså uden hun selv var til stede. Hun er i øjeblikket indlagt på sygehuset i kritisk tilstand som følge af sine skader fra branden.

Derfor vides det heller ikke, hvordan hun forholder sig til sigtelsen.

»Forsvareren havde ikke haft mulighed for at tale med hende endnu,« fortæller Tobias Engby,

I en pressemeddelelsen oplyser Sydøstjyllands Politi, at man lørdag omkring klokken 17.00 modtog en anmeldelse om røg fra en lejlighed på Violvej i Kolding. Ved brandvæsenet og politiets ankomst blev der fundet en 33-årig kvinde og hendes 6-årige søn, der begge bor på stedet.

Drengen blev kort efter erklæret for død, og moderen blev således sigtet for drabet.

Kvinden blev ved dagens grundlovsforhør fængslet, indtil hun selv er i stand til at møde op i retten, hvor hun på ny vil blive fremstillet.