Det var et led i en sag om narkotika, da Fyns Politi tirsdag mødte talstærkt op for at ransage en tidligere gartneriejendom syd for Odense på anmodning af politiet i Norge.

Det bekræfter Agder politidistrikt overfor B.T.

»Agder politidistrikt har i forbindelse med efterforskning af en ordinær narkotikasag bedt om bistand fra dansk politi til at gennemføre ransagning på en adresse i Odense,« udtaler påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar, i en mail.

Han oplyser desuden, at Agder politidistrikt har fået en tilbagemelding om, at ransagningen er gennemført.

»Vi har registeret gennem medierne, at det har været omtalt som en stor politiaktion, men for Agder-politiet har det været en ordinær narkotikasag, som vi har bedt om bistand fra dansk politi til,« siger Terje Kaddeberg Skaar.

Hvorvidt der er foretaget anholdelser i forbindelse med ransagningen, vil påtalederen ikke udtale sig om. Han vil heller ikke sige, om der blev fundet noget på adressen, og hvad det i givet fald skulle være.

»Agder politidistrikt ønsker ikke at give information om, hvad undersøgelsen har ført til på nuværende tidspunkt,« slutter han.