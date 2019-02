Politiet mødte søndag ved 14-tiden talstærkt og kampklædt.

Det sker efter, at 14-20 mænd i alderen 18-20 år, ifølge Københavns Politis egen forklaring skulle have 'råbt, skreget og kastet med flasker'.

Den massive indsats er resultatet af, at politiet i den forgangne uge har modtaget flere anmeldelser fra samme område, hvor en flok 'fyre hænger ud på den forkerte måde,' som Københavns Politi selv forklarer det over for B.T.

Københavns Politi fortæller derfor, at man tog ud til de 'utryghedsskabende personer'- nærmere bestemt Bellahøjvej 8 - for at skabe ro en gang for alle.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

Under besøget i Bellahøj fandt politiet en taske med tre hobbyknive. Local Eyes påpeger, at politiet havde medbragt hunde, og politiet bekræfter over for B.T., at det var hundene, som fandt tasken efter, at man havde talt med uromagerne.

Vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer, understreger over for B.T, at der ikke blev fundet andet end de tre hobbyknive og påpeger:

»Ballademagerne er ikke banderelaterede, så vidt vi ved.«