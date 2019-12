En større del af et parti fyrværkeri, der blev stjålet fra forening på Tåsinge, er formentlig fundet i Odense.

Fyns Politi har mandag fundet "et større oplag fyrværkeri" i et kælderrum i Lærkeparken i Vollsmose ved Odense.

Det skriver politiet på Twitter.

Fyrværkeriet formodes at være stjålet fra et fyrværkeriudsalg, der drives af en idrætsforening på Tåsinge.

Herfra blev der sent fredag aften eller natten til lørdag stjålet lovligt fyrværkeri til en samlet værdi af 200.000 kroner.

Vagtchef Kenneth Taanquist ønsker ikke at løfte sløret for, hvorfor politiet formoder, at der er tale om stjålen fyrværkeri fra Tåsinge.

- Der er en hel masse indikatorer på, at det er stjålet derfra, men jeg kan ikke komme ind på hvilke, siger han.

Politiet kan heller ikke oplyse, hvor meget fyrværkeri der er fundet.

Fyns Politi blev opmærksom på, at der kunne være fyrværkeri i det pågældende kælderrum i Vollsmose, efter at borgere havde henvendt sig til politiet.

- Vi vil meget gerne høre fra andre, der måtte havde bemærket noget mistænkeligt i kældrene i Vollsmose.

- Det kan være øget tilgang af mennesker, spor efter fyrværkeri eller kælderrum, der er blevet overtaget af fremmede, siger Kenneth Taanquist.

Foreløbig er der ingen anholdte - hverken i relation til fundet af fyrværkeri i Odense eller tyveriet på Tåsinge.

Det var Tåsinge Forenede Boldklubber, som stod for salget af fyrværkeriet, der blev stjålet i weekenden. Det blev opbevaret i aflåste containere.

/ritzau/