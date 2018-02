Politiet har hos en mand fundet stof, der svarer til det, der fredag blev solgt til to teenagere i Haslev.

Haslev. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har anholdt en yngre mand fra Næstved, der mistænkes for at have solgt det stof, som fredag blev indtaget af to 15-årige fra Haslev.

Det oplyser politiinspektør Kim Kliver, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vi har fundet noget stof hos ham, der svarer til det, der blev solgt i Haslev, siger Kim Kliver.

Den ene af drengene har siden fredag ligget i koma efter at have indtaget stoffet, der er meget stærk MDMA, også kendt som ecstasy.

Den mand, der nu er anholdt, er sigtet for at sælge MDMA og efter straffelovens bestemmelse om at forvolde fare for andres liv og helbred.

- Han har fortalt, at han var klar over, at det var meget stærk MDMA, men han har altså stadig solgt det videre, siger Kim Kliver.

Den anholdte var søndag sidst på eftermiddagen til afhøring hos politiet. På baggrund af afhøringen bliver det senere besluttet, om han skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Drengene købte det farlige stof fredag eftermiddag og indtog det. Begge blev fredag aften dårlige og indlagt akut.

Den ene blev lørdag meldt uden for livsfare, mens den anden fortsat er i koma søndag.

Lørdag anholdt politiet en yngre mand, der indrømmede at have solgt stof til to 15-årige drenge.

Han blev imidlertid løsladt igen, da der ifølge politiet ikke var grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet.

Søndag foretog politiet så anholdelse nummer to. Ifølge TV Øst er der tale om en bagmand fra Næstved, der forsynede pusheren i Haslev med stof.

I forbindelse med denne anholdelse blev der fundet narko, der er identisk med det stof, som de to drenge indtog.

Efter fundet af stoffet i Næstved, undersøger politiet nu, om stoffet også er solgt i Næstved.

- Da vi endnu ikke kan fastlægge, om stoffet også er solgt i Næstved op til weekenden, fraråder vi alle, der måtte have købt stoffet, at indtage det, siger Kim Kliver.

Politiet har tidligere udsendt en lignende advarsel til mulige købere i Haslev.

/ritzau/