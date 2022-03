De brandtekniske undersøgelser er færdige. Men resultaterne, der skal belyse, hvad der antændte den brand i Vanløse, der har gjort et utal af beboere hjemløse, venter man fortsat på.

Mandag eftermiddag kommer Københavns Politi dog med en forsigtig melding.

På Twitter lyder det således, at der foreløbigt ikke er noget, der tyder på, at der ligger en kriminel handling bag.

»Vi er fortsat til stede ved de udbrændte lejligheder på Grøndals Parkvej, men de brandtekniske undersøgelser er nu gennemført, og indsatsen bliver derfor gradvist droslet ned,« lyder det videre i et opslag, der også takker Hjemmeværnet, som har bidraget med bevogtning.

Foto: Byrd/Michael Thomsen Vis mere Foto: Byrd/Michael Thomsen

Branden, der har efterladt omtrent 90 familier uden tag overhovedet, brød ud i en boligblok på Grøndals Parkvej i Vanløse fredag eftermiddag.

Flere end 100 brandfolk har været involveret i slukningsarbejdet. Og efterfølgende er blandt andre kranførere rykket ind for at rive etagebyggeriet ned.

Skaderne fra branden er simpelthen så omfattende, at byggeriet ikke står til at redde. Samtidig tager man højde for faren for nedstyrtning.

Arnestedet ligger efter alt at dømme i opgang 6A, hvorfra flammerne så har spredt sig til yderligere 15 opgange.