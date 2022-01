Blot et par dage efter at to vintønder blev stjålet fra vinbaren D'Wine i Aalborg, har politiet fundet frem til den formodede gerningsmand. Men politiet jagter fortsat flere svar.

Og derfor er efterforskningen heller ikke slut på nuværende tidspunkt.

Det bekræfter Michael Karstenskov, politikommissær ved Nordjyllands Politi, over for B.T.

»Vi har ført til sigtelse, men vi afventer yderligere efterforskning, som kan understøtte sigtelsen.«

»Og så undersøger vi også, om der er flere gerningsmænd. Det er også en af grundene til, at vi stadig efterforsker,« lyder det fra Michael Karstenskov.

Sagen om de forsvundne tønder blev af D'Wine-ejeren, Kristian Ishøy, beskrevet som 'ekstremt besynderlig'.

Dels fordi han blev fortalt, at tønderne blev stjålet og fragtet væk på elløbehjul. Det bekræfter politiet.

Og desuden fortalte Kristian Ishøy, hvordan hans medarbejder ved et tilfælde gik forbi en tilfældig lejlighed, hvor den ene tønde uden forklaring stod placeret i en stue. Politiet bekræfter ligeledes, at den ene tønde var i lejligheden og tilhører vinbaren.

Status er altså, at vinbaren har fået den ene tønde igen – den anden mangler.

Michael Karstenskov, er det lejlighedens ejer, som I har sigtet?

»Det kan jeg ikke udtale mig om.«

Politiet kan også sige, at den anden tønde ikke er blevet fundet. Om den sigtede person, en 52-årig mand, ved, hvor den befinder sig, ved politiet ikke endnu.

»Det indgår i efterforskningen. Vi afventer p.t. noget overvågning, som forhåbentlig kan give noget. Det lander forhåbentlig inden længe,« siger Karstenskov, som tilføjer, at det var et vidne, der bidrog med oplysninger, hvilket førte politiet på sporet af den 52-årige.

Hvilke oplysninger der forbinder den 52-årige til sagen, kan politiet ikke oplyse.

Men eftersom politiet ikke kan udelukke flere gerningsmænd, beder man også offentligheden om hjælp.

»Såfremt man har set en mand – en eller flere – komme kørende på en elløbehjul i tidsrummet mellem 17. januar klokken 18 og 18. januar klokken 16, så vil vi meget gerne høre fra dig.«

»Det har set meget specielt ud, så nogle må have set noget,« lyder forhåbningen fra politikommissæren.

Tønderne har en kampvægt på 35 kilo. Desuden er bordpladerne indgraveret med vores logo, ligesom de er malet og olieret, har Kristian Ishøy forklaret. Han lagde ej heller skjul på, at hele sagen har gjort ham mundlam:

»Det her er dybt besynderligt, og jeg synes faktisk, det er lidt åndssvagt det hele.«

»Jeg forstår det ikke. De vejer altså 35 kilo stykket. Jeg har faktisk lyst til at se, hvordan det er sket. Det må have set fuldstændig åndssvagt ud. Det må have været et helvede at fragte. Det lyder meget uhåndterligt. Det kræver mere end en brandert.«