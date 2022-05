»Vi kan endnu ikke lægge os fast på, om der er sket det ene eller det andet,« konstaterer leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi, Brian Belling, overfor B.T.

Han taler om den 13-årige Omra Khanwali, der har været forsvundet, siden hun fredag morgen satte kurs mod sin skole på Amager.

En skole, der ligger ikke langt fra familiens hjem.

Ved sin side havde hun sin storesøster, men da de var sent på den, løb søsteren i forvejen. Omra Khanwali dukkede aldrig op på Skolen ved Amagerbro.

Og hun kom heller ikke hjem til bopælen på Woltersgade om eftermiddagen som aftalt. Noget, der fik familien til at slå alarm, da hun ikke er kendt for at løbe fra aftaler.

Politiet ser med stort alvor på sagen og har derfor iværksat en større efterforskning.

I den forbindelse har man blandt andet indhentet videoovervågning fra området. Det arbejde fortsætter, fortæller vicepolitiinspektøren.

»Videoovervågning kan bruges på to måder: Til at bekræfte eller udelukke. Derfor er vi stadig i gang med videoovervågningen. Vi stopper ikke, fordi vi ikke finder det, vi skal bruge på den første gade.«

»Det er et relativt stort arbejde, men vi har mange folk på det.«

Brian Belling oplyser til B.T., at der i skrivende stund er flere grupper fra afdelingen for personfarlig kriminalitet, der fokuserer på sagens mange vinkler.

Læs også Familien til forsvundne Omra: 'Vi kan ikke sove om natten'

At det lige netop er den afdeling, der efterforsker, skal man dog ikke udlede noget af, understreger han:

»Når vi ikke kender en klar årsag til en forsvinden, vil den sagstype typisk lande hos mig. Det har blandt andet noget at gøre med, at hvis det viser sig at være en forbrydelse, vil vi gerne være med fra starten.«

»Men det handler også om, at vi i afdelingen har nogle kompetencer, der er rigtig gode til den type efterforskning. Vi har noget power, viden og erfaring, og vi har også fundet mange forsvundne igen.«

I forbindelse med efterforskningen af en forvunden person, er det ikke usædvanligt, at de bliver efterlyst internationalt.

Det er også tilfældet med Omra Khanwali.

»Vi taler om en 13-årig, og vi har ingen indikation af, hvorfor hun er væk. Det havde været noget andet, hvis hun havde efterladt en besked – så var vi ikke gået bredt ud som det første.«

»Vi efterlyser tit internationalt, hvis vi er undrende over, hvorfor de er væk,« fortæller Brian Belling.

Signalement Omra Khanwali beskrives som: 160 til165 centimeter høj og almindelig af bygning

Hun er mørk i huden og har langt, brunt hår.

Da hun forsvandt, bar hun sandsynligvis på en sort skuldertaske.

Han og resten af politikredsen har, siden man gik ud og efterlyste teenageren offentligt tidligt lørdag, opfordret eventuelle vidner til at tage kontakt.

Nogle tip er kommet ind, fortæller vicepolitiinspektøren, men tilføjer så:

»Vi er ikke blæst omkuld af informationer.«

Derfor er opfordringen fortsat gældende.

»Det kan godt være, at borgere sidder og tænker, at de ikke ved noget af værdi – det ser vi ofte, folk tænker, og derfor ikke retter henvendelse.«

»Men deres viden kan være en lille brik i vores store efterforskning.«

Politiet kan kontaktes på 1-1-4.