Sydøstjyllands Politi var tirsdag til stede i adskillige timer på en adresse i Fredericia for at undersøge 'et mistænkeligt forhold'.

Onsdag fortæller politiet yderligere, at en 25-årig mand var fundet død på Kvædevej i Fredericia.

Intet tyder imidlertid på, at dødsfaldet er mistænkeligt, beretter Sydøstjyllands Politi onsdag formiddag på Twitter.

Der vil blive foretaget en obduktion, supplerer man.