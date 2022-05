Et barn blev tirsdag forsøgt hentet i en børnehave af en pige.

Problemet var bare, at hverken pædagoger eller barnet kendte til denne aftale, ligesom de heller ikke kendte pigen.

Det førte til, at barnet ikke blev udleveret. Det førte til, at den ukendte pige pludselig løb fra stedet ud til to ventende drenge, hvorefter de samlet cyklede fra stedet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politikredsen har onsdag været i kontakt med den pige, der forsøgte at hente barnet.

Det har de i samarbejde med kommune, skole og forældre. De oplyser i den forbindelse, at der er tale om en tiårig lokal pige, der var gået ind på børnehavens område.



»Der er ikke vores opfattelse, at der er grund til bekymring hverken blandt børn, børnehaver eller forældre i Sønderborg. Der er ikke tegn på ond vilje, men at der var tale om leg eller såkaldte 'drengestreger,'« fortæller politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han understreger samtidig, at der intet er i sagen, der indikerer et kriminelt forhold. Politiet har orienteret de øvrige parter i sagen og har ikke yderligere kommentarer.