Fredag formiddag gik flere unge mænd ind på Katrinebjergskolen i Aarhus, hvor de truede to elever med kniv og udsatte to andre for vold i form af slag og spark.

Gårdvagterne ilede til og fik smidt de unge mænd ud. Episoden udspillede sig i et frikvarter.

Nu har politiet nyt i sagen, hvor ingen indtil videre er anholdt – og hvor ingen af børnene er kommet alvorligt til skade.

Politiet formoder, at der ligger en personlig konflikt bag. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Det tyder på, at gerningsmændene har en uoverensstemmelse med en elev, som de ville i kontakt med, og det ender med trusler og vold,« siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby.

Fra politiets side antager man, at de fire-fem gerningsmænd er meget unge, og man har en god formodning om, hvem de er.

»Der er umiddelbart tale om meget unge gerningsmænd, og formentlig er der altså tale om en personlig konflikt. Det er dog for tidligt at sige noget mere om motivet, og hvad der præcist er sket. Vi har efterforsket sagen intensivt og vi har iværksat en fremadrettet efterforskning for hurtigst muligt at foretage anholdelse af gerningsmændene,« siger Thomas Schouby.

Aarhus Kommune er nu blevet involveret for at hjælpe med krisehåndteringen på skolen.

»Det er naturligvis en sag, der skaber stor utryghed, og det er en sag, vi prioriterer højt, og vi gør, alt hvad vi kan for hurtigst muligt at få fat i gerningsmændene,« siger Thomas Schouby.

Fredag eftermiddag har forældrene på skolen været inviteret til et informationsmøde om sagen.

Østjyllands Politi vil mandag være til stede ved skolen med en mobil politistation for at øge trygheden for elever og forældre.