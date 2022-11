Lyt til artiklen

En voldsom brand opstod i en landejendom den 16. november på Aarsballevej på Bornholm.

Her blev en familie fanget i huset omkom en 11-årig dreng. Branden brød ud på en trelænget gård kort før klokken 2 om natten.

I huset var en familie på fem – de tre drenge og forældrene, der begge er 35 år.

I en pressemeddelelse forklarer Bornholms Politi, hvordan branden opstod og hvor omfattende personskaderne er.

Den ældste dreng omkom, moderen pådrog sig et behandlingskrævende kraniebrud under et fald fra altanen. B.T. har tidligere skrevet, at det var moderen, som ringede efter hjælp.

Familiens 4-årige dreng blev som den første taget ud af koma og har det efter omstændighederne fint.

Den 8-årige søn samt faderen er fortsat i kritisk tilstand, men de beskrives af lægerne som værende stabile.

Årsagen til branden står nu klar, efter brandteknikkerne foretog undersøgelser af landejendommen.

Ifølge de brandtekniske undersøgelser opstod branden i et inddækket område omkring en brændeovnsindsats, hvor strålevarme har antændt brandbart materiale.