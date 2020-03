Caféer, frisører og storcentre har lyttet til kravet om at lukke ned på grund af risikoen for coronasmitte.

Flere politikredse roser borgerne og de handelsdrivende for at efterleve retningslinjerne, der skal begrænse spredningen af coronavirus.

Siden onsdag klokken 10 har det ikke været tilladt for restauranter, caféer, frisører, tatovører og andre virksomheder med tæt kundekontakt at holde åbent. Også butikker i storcentre har fået besked på at lukke ned.

Politiet har efterfølgende øget sin patruljering på gader og stræder for at sikre sig, at ingen holder ulovligt åbent for kunderne.

Og tilsyneladende har langt de fleste forstået sagens alvor.

I sin døgnrapport skriver Østjyllands Politi om onsdagens patruljeringer:

- Generelt mødte betjentene stor forståelse for reglerne, og langt størstedelen af de erhvervsdrivende havde allerede lukket ned.

Godt nok fik politikredsen i løbet af onsdag 23 henvendelser om frisører, caféer og spillehaller, der angiveligt holdt ulovligt åbent. Samt om større grupper, der var forsamlet forskellige steder.

For offentlige forsamlinger på mere en 10 personer er heller ikke tilladt.

Men i flere tilfælde var der enten tale om misforståelser, eller så havde de erhvervsdrivende allerede lukket ned, inden politiet nåede frem.

Hos Bornholms Politi erkender man i en pressemeddelelse, at der den kommende tid vil være meget begrænsede muligheder for at mødes i det offentligt rum.

Ikke desto mindre har politiet ikke haft bøvl med modvillige bornholmere.

- De nye tiltag er indgribende og påvirker os alle. Det er rigtig positivt at opleve, at bornholmerne efterlever myndighedernes anvisninger og anbefalinger. Tak for det, skriver politiet.

En rundringning til landets øvrige politikredse viser da også, at der ikke har været større problemer med at overholde de nye regler i løbet af det første døgn, efter at de trådte i kraft.

Ritzau har spurgt Rigspolitiet om, hvor mange gange politiet har måttet bede caféer, butikker og andre om at lukke ned siden onsdag formiddag. Men det har ikke været muligt for Rigspolitiet at lave en samlet opgørelse.

Forbuddet mod, at visse forretninger holder åbent, gælder foreløbig indtil 30. marts. Det omfatter ikke apoteker og forretninger, der sælger fødevarer.

Og restauranter og caféer må fortsat betjene takeaway-kunder.

Tiltaget blev præsenteret tirsdag aften af statsminister Mette Frederiksen (S).

