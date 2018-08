Et par politibetjente gjorde sig et flot og stort fund, da de i slutningen af juli stoppede to spanske mænd og en rumænsk kvinde i en lastbil.

Lastbilen var fyldt med spanske meloner og æbler, hvilket der som sådan ikke er noget ulovligt i, men da betjentene inspicerede lastbilens indhold, kunne de konstatere, at der også gemte sig store mængder hash blandt de frodige frugter. Nærmere bestemt 1.200 kilo.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var betjente fra Særlig Efterforskning Vest, der stoppede lastbilen og efterfølgende anholdt de tre i lastbilen. De har siden siddet varetægtsfængslet.

De to spanske mænd er også sigtet i en anden sag, hvor de i februar indsmuglede 1.600 kilo hash fra appelsinlandet i samarbejde med en 56-årig dansk mand fra Sjælland. Politiet anholdt i går den 56-årige mand, da de ransagede en række huse i Nordjylland, på Fyn og på Midt- og Vestsjælland.

Ransagningen endte med et udbytte på 10 kilo skunk, 7,5 kilo hash og i omegnen af en halv million kroner i kontanter. Altså foruden anholdelsen.