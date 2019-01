Har du et overvågningskamera i dit hjem eller på din matrikel, bør du læse med her.

Syd- og Sønderjyllands Politi bringer nemlig en vigtig opfordring til borgere i hele landet med overvågning i hjemmet.

Politiet opfordrer alle danskere med overvågningskamera(er) til at registrere sig på politiets hjemmeside for at hjælpe med at opklare forbrydelser hurtigere og bedre.

Politiet har netop oprettet et nationalt kameraregister, hvor borgere kan bidrage med deres optagelser.

Registret giver politiet mulighed for at kontakte danskere hurtigere og bede om at få udleveret optagelserne, hvis det er vigtigt for deres efterforskning.

Politiet understreger desuden, at hvis du registrerer dig, giver du ikke adgang til din videoovervågning blot muligheden for, at de kan kontakte dig.

Opfordringen gælder også virksomheder med videoovervågning.

Du kan registrere dig her.