Borgerne i den sydvestjyske by Høyer var så interesserede, da en lægehelikopter torsdag landede midt i byen, at den ikke kunne få lov til at lette igen.

Helikopteren landede torsdag i Nørregade for at samle en patient op.

Og det var altså så spændende, at byens borgere stimlede sammen om helikopteren.

»Både biler og tilskuere stod så tæt på helikopteren, at den ikke kunne komme til at lette,« fortæller Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han fortæller, at der heldigvis ikke var tale om en kritisk situation.

»Det var en patient, hvor man vurderede, at vedkommende skulle flyttes fra ambulance over i lægehelikopter,« siger han.

Men det var ikke lige til for helikopter- og ambulancefolk at få folk til at flytte sig.

»De stod så tæt, at de først måtte skaffe sig noget plads. De brugte noget tid på at få folk til at flytte sig, og få skabt en sikkerhedsafstand,« siger Ivan Gohr Jensen.

Husk vis hensyn og hold afstand, når en helikopter må lande og medtage patienter. Personalet fra en lægehelikopter måtte bruge ekstra tid til bortvisning af tilskuere ved en landing på Nørregade i Højer. Det duer ikke! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 11, 2019

Redningsmandskabet kontaktede efterfølgende politiet og fortalte om episoden.

Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag aften udsendt et tweet, hvor de opfrodrer folk til at holde afstand, når en lægehelikopter skal lette.

Ivan Gohr Jensen forklarer, at en helikopter udlægger en ring af markeringslygter, når den lander på en vej eller i en tæt bebyggelse.

»Hvis man står inden for ringen af markeringslygter, står man får tæt på,« forklarer han.

Højer er en lille by med omkring 1.000 indbyggere. Den ligger ude ved Vesterhavet nær grænsen til Tyskland.