Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hastighed og uopmærksomhed.

Det er, hvad færdselspolitiet vil fokusere på den næste tid.

I en pressemeddelelse skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, at det er med henblik på at skabe sikre veje for trafikanter, at de vil øge indsatsen på de to faktorer.

»Når vi analyserer sager, hvor der har været trafikdræbte, og når vi ser på bagrunden for færdselsuheld, kan vi identificere hastighed og uopmærksomhed som direkte årsager til færdselsuheld i vores politikreds,« lyder det fra politikommissær Mads Bruhn Lund fra færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den ekstra indsats begynder fredag 16. september og vil vare frem til torsdag 22. september.

Færdselspolitiet vil i løbet af indsatsen have særligt fokus på følgende lovovertrædelser: