På trods af det varmere vejr og den større chance for at tanke op på D-vitamin skal man altså stadig huske, at der er et forsamlingsforbud på fem mennesker.

»Der har været lidt sigtelser både søndag og lørdag. Man kan godt glemme restriktionerne lidt, når muligheden for at komme ud er tilbage,« siger Milan Nielsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Politikredsen har også skrevet ud på sin Twitter-profil og opfordret folk til at huske restriktionerne, når de bevæger sig ud i det gode vejr.

Det samme har Sydøstjyllands Politi, som særligt har haft problemer ved Den Genfundne Bro, som ligger i Vestbirkvej i Brædstrup.

»Der var mange samlet, men vi har ikke sigtet nogen. Der har været flere betjente til stede i løbet af dagen, og vi fortsætter med at holde et vågent øje rundt omkring i vores kreds,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jeppe Thranum.

Han fortæller videre, at det ofte kan virke præventivt, når de har betjente til stede. Så bliver folk lidt ekstra opmærksomme på at overholde restriktionerne.

Til sidst har B.T. kontaktet Københavns Politi, hvor man omkring Søerne i hovedstaden har oplevet, at mange har været samlet, da der var frostgrader.

Dog kan vagtchef Jesper Frandsen fortælle, at søndagen har forløbet upåklageligt. Har har folk overholdt restriktionerne, og det er ikke blevet foretaget nogen sigtelser.