Hvis '123456' virker bekendt, er det ikke så godt.

Ja, faktisk er det så skidt, at politiet nu kommer med en opsang til dig – og til rigtig mange andre danskere, som er i samme vogn.

»123456 var den mest anvendte adgangskode i 2020!,« skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter onsdag morgen.

Her deler politiet også et screenshot, som understreger, hvorfor netop denne adgangskode er en rigtig, reigtig dårlig idé.

»'123456' er et godt tal på bankkontoen, men ikke som password,« lyder overskriften på en artikel fra Digitaliseringsstyrelsen, som politiet henleder brugernes opmærksomhed på.

For med sådan en adgangskode udsætter du dig selv for alt for stor risiko.

Risiko for at blive hacket af kriminelle. Og hvis først det sker, kan kriminelle få adgang til dine private oplysninger så som din mailboks eller din netbank.

Heldigvis kan du gøre meget for at minimere risikoen – og det er faktisk ikke særlig svært.

I stedet for at bruge '123456' eller et andet kodeord, som er let at hacke – du kan finde flere eksempler her – bør du skifte til et stærkt kodeord.

»Et stærkt kodeord eller password består af 12 eller flere tegn, bruges kun ét sted og deles ikke med andre,« skriver Digitaliseringsstyrelsen og tilføjer, at det sagtens kan være let at huske og benytte stærke passwords.

Styrelsen kommer selv med flere bud på, hvordan du bedre husker et ellers noget mere besværligt – og sikkert – kodeord. Det kunne være ved at tage udgangspunkt i hvert bogstav i et almindeligt navn:

»K L A U S – KoldeLusArbejderUnderSol (24 tegn),« skriver Digitaliseringsstyrelsen (for en god ordens skyld: Brug endelig ikke lige netop dette kodeord. Det er blot et eksempel)

Styrelsen har også udarbejdet nedenstående guide til, hvordan du bedst muligt sikrer dig mod risikoen for at blive hacket.

Gode råd om kodeord Lav stærke kodeord, og find på din egen huskeregel.

Brug ikke samme kodeord flere steder.

Del aldrig dit kodeord med andre.

Brug tofaktor- eller totrinslogin, hvor det er muligt.

Brug en password-manager til at holde styr på dine kodeord. Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

Så skal 2021 ikke blive året, hvor '123456' ikke længere er den mest anvendte adgangskode?