Et trafikuheld på Holbækmotorvejen, hvor en lastbil er væltet, har påkaldt sig så megen opmærksomhed fra forbipasserende bilister, at Københavns Vestegns Politi nu går ud med en opfordring, der ikke er til at misforstå.

'Flere bilister filmer med deres mobiltelefon, når de passerer uheldsstedet. Lad nu være!!! Det er både forbudt og fjerner opmærksomheden fra kørslen,' skriver politiet på Twitter.

Flere bilister filmer med deres mobiltelefon når de passerer uheldsstedet. Lad nu være!!! Det er både forbudt og fjerner opmærksomheden fra kørslen. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) August 7, 2018

De fotograferende bilister har fået politiet til at sende flere færdselsbetjente til ulykkesstedet.

'Ikke pga. uheldet, men fordi bilisterne filmer med mobiltelefoner. Stop det nu !!!,' lyder opfordringen.

Bjærgningskøretøjerne er ankommet og forventet tidshorisont er ca. 2 timer. Vi har også sendt færdselsfolk til stedet. Ikke pga uheldet, men fordi bilisterne filmer med mobiltelefoner. Stop det nu !!! #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) August 7, 2018

Adskillige bilister på Holbækmotorvejen har tirsdag formiddag fået bøder, oplyser vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi, Lars Guldborg, til Ritzau.

Nordjyllands Politi kommer kollegerne på Københavns Vestegn til undsætning.

'Vi burde slet ikke være nødt til at sige det her. Øjnene på vejen!,' skriver nordjyderne.

Det er langt fra første gang, politiet melder om 'kikke-køer' i forbindelse med uheld.

Vi burde slet ikke være nødt til at sige det her. Øjnene på vejen! — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 7, 2018

Lastbilchaufføren er sluppet uskadt fra uheldet.