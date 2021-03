'En overordentlig skuffende dag.'

Nordsjællands Politi lægger ikke fingre imellem efter at have brugt fem timer i byen Ølsted. Fem timer, hvor betjentene fik særdeles travlt.

Under en hastighedskontrol i forrige uge passerede 735 køretøjer politiets ATK-bil. 248 af dem kørte for stærkt og blev blitzet.

'Det var noget af en nedslående oplevelse. Mildest talt,' skriver Nordsjællands Politi på Facebook.

Politikredsen skriver, at ni af ti bilister plejer at have styr på hastighedsgrænserne, når der foretages kontroller.

Sådan var det mildest talt ikke den torsdag i Ølsted – ja, faktisk erindrer politiet ikke, at det før har stået så grelt til.

'248 ud af 735! Det svarer til, at hver tredje, HVER TREDJE, køretøj, der passerede os, kørte for hurtigt. Vi har en del erfaring med fartmålinger, men vi har svært ved at huske målinger, hvor så stor en andel har haft for meget fart på,' lyder det fra Nordsjællands Politi.

Det er politiet selv, som bruger versaler til at understrege, hvor mange, der havde trykket for meget på speederen.

Mange af de 248 blitzede bilister slipper ikke med en bøde for deres fartovertrædelse.

77 kørte så stærkt, at de får et klip i kørekortet, mens 11 både får en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet. Det kræver, at man kører mere end 60 procent for stærkt – eller mere end end 40 procent for stærkt ved et vejarbejde.

'Og alt dette skete altså på en ganske almindelig torsdag eftermiddag,' som Nordsjællands Politi tørt – og med slet skjult skuffelse – konstaterer.

Oplevelsen i Ølsted bekræftede politiet i, at en ny hastighedskontrol på selvsamme sted er nødvendig.

Så er du advaret, hvis du færdes omkring den nordsjællandske by.