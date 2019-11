Nordsjællands Politi kommer med en opsang til de danske bilister.

Det sker på baggrund af betjentenes oplevelser på Isterødvejen, hvor politiet tirsdag eftermiddag rykkede ud til en tragisk dødsulykke.

En 45-årig mand mistede livet i ulykken, hvor to biler kørte frontalt sammen og efterfølgende blev ramt af en tredje bil.

Mens oprydningsarbejdet stod på, blev motortrafikvejen Isterødvejen spærret i begge retninger, men det var der flere bilister, som så stort på.

Selvom det er ulovligt, var der flere bilister, som foretog en uvending for at slippe væk fra køen.

»Det gav farlige situationer, når ambulancer og politi skulle forbi,« siger politikommissær ved Nordsjællands Politi, Søren Greve, til Sjællandske.

Ved at foretage u-vendinger i køen risikerer du som bilist at blokere vejen for politi og redningsmandskab i situationer, hvor hvert sekund tæller. Det kan også føre til nye sammenstød.

10 bilister fik en bøde for at foretage ulovlige u-vendinger - og tallet kunne sagtens have været højere.

Isterødvejen var spærret i nogle timer efter dødsulykken. Vis mere Isterødvejen var spærret i nogle timer efter dødsulykken.

Søren Greve understreger overfor Sjællandske, at i alt omkring 30 bilister lavede en ulovlig uvending for at slippe væk fra køen.

Den eneste grund til, at der ikke blev stanget flere bøder ud, var, at politiet havde endnu vigtigere ting at tage sig til efter den tragiske dødsulykke. Men de andre bilister, som forbrød sig mod færdselsloven, skal ikke nødvendigvis føle sig sikre.

Nordsjællands Politi vil følge op på sagen med flere sigtelser og bøder de kommende dage.

Ved ulykken blev den 45-årige fører af den ene bil dræbt, mens føreren af den anden bil blev kvæstet, men er uden for livsfare. Føreren af den tredje bil kom lettere til skade. Alle tre var alene i deres biler.