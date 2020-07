Du har med garanti hørt opsangen før. Ikke desto mindre oplever politiet i Midt- og Vestjylland, at opråbene ikke altid hjælper.

I takt med at sommeren er over os, oplever politiet, at flere danskere stimler sammen og ved lejlighed indtager alkohol.

Det er der som sådan ikke noget galt med. Problemet opstår dog, hvis man efterfølgende bevæger sig ud i trafikken som fører, hvilket - desværre - sker for ofte.

Det oplever Midt- og Vestjyllands Politi, skriver Viborg Folkeblad.

»Vi har bare for mange, der tager chancen og kører spirituskørsel, og mellem maj og september ser vi en stigning i antallet af spritulykker,« siger Jørgen Christensen, der er operativ leder af færdselsafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Politikredse landet over har hen over sommeren holdt skarpt øje med berusede folk bag rattet, de såkaldte spirituskontroller, eftersom der sker flere spiritusulykker i juni og juli end eksempelvis november og december.

Og det er efter disse kontroller, at Midt- og Vestjylland udtaler sig og oplever, at 'for mange tager chancen'.

Derfor kommer Midt- og Vestjylland - igen - med en opsang, som øvrige politikredse landet over formentlig vil være enige i.

»Lav klare aftaler med dem, I inviterer, om, hvordan de kommer videre. Skal man have købt et par alkoholfrie øl, som man kan tilbyde, når folk skal køre hjem?« siger han og sender dermed spørgsmålet videre til danskerne.

I 2019 sigtede politiet 1.272 personer for spirituskørsel landet over.