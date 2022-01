Onsdag aften skete en alvorligt færdselsulykke på Fynske Motorvej.

Faktisk en så alvorligt færdselsulykke, at en mandlig bilist mistede livet. Ulykken har fået Fyns Politi til tasterne på Facebook – og ikke på grund af de tragiske omstændigheder.

Nej, politiet er i stedet på banen med et opråb til de bilister, der onsdag aften kørte forbi ulykken på motorvejen.

Politet lagde nemlig mærke til, at flere af bilisterne filmede ulykken i forbifarten.

»Det er ikke blot etisk forkert at filme mennesker i nød, men det er faktisk også ulovligt, hvis du efterfølgende deler dine optagelser, og det straffes med bøde og eventuelt fængselsstraf, hvis du har delt ulovlige billeder før,« skriver Fyns Politi i et opslag på Facebook.

Fyns Politi understreger i den forbindelse, at førsteprioriteten ved et ulykkessted er at hjælpe de tilskadekomne, at danne et overblik over ulykken samt at sikre, at trafikken bliver stoppen eller bliver afviklet sikkert uden om ulykken.

Køen var onsdag aften voldsomt lang på Fynske Motorvej. Foto: Presse-fotos.dk.

Trafikanter, der filmer, er derfor en stor forstyrrelse i politiets arbejde, fremgår det af opslaget.

»Det er jo ulovligt at benytte håndholdt mobil under kørslen,« skriver politiet og afslutter:

»Så tænk dig om, før du trækker din mobiltelefon op ad lommen for at filme mennesker i nød – det er uetisk og forkert.«

Den alvorlige trafikulykke skete, da en lastbilchauffør mistede herredømmet over sit køretøj, kørte gennem autoværnet og ramte en mandlig bilist. Den mandlig bilist mistede som følge af ulykken livet.

Chaufføren af lastbilen blev slynget ud af førerhuset i sammenstødet. Efter ulykken blev chaufføren kørt til Odense Universitetshospital, og ifølge politiet skulle han være uden for livsfare.

»Lastbilen kom kørende i vestlig retning mod Jylland. Den kommer ud i nødsporet i højre side, og så trækker føreren den så hårdt mod venstre, at lastbilen vælter ind over autoværnet, hvor den rammer den modkørende bil frontalt,« forklarede vagtchefen ved Fyns Politi.

Efter ulykken var motorvejen spærret i begge retninger i adskillige timer onsdag aften og natten til torsdag.

I de tidlige morgentimer torsdag var motorvejen dog igen åben.