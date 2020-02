En ung kvinde forsøgte natten til lørdag at kravle op i et springvand i Haderslev.

Det gik nok bare ikke, som hun havde forestillet sig - og nu efterlyser politiet hende.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Det var klokken 01:48 natten til lørdag, at den unge kvinde forsøgte at kravle op i springvandet på Gravene i Haderslev.

'Hun fandt ud af, at den ikke var bygget til at kravle op i, da den var tæt på at vælte ned over hende,' skriver politikredsen på Twitter.

Borgere i byen kunne derfor lørdag morgen se, at springvandets figur ikke længere var at finde på toppen af springvandet, skriver JydskeVestkysten. Figuren lå i stedet i springvandets skål.

På Twitter opfordrer politiet kvinden til at melde sig selv:

'Vi har gode overvågningsfoto og opfordrer hende til at kontakt os,' lyder det.