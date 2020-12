Kanonslag og andet ulovligt fyrværkeri er 'no go'.

Sådan lyder den klare melding fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som vil have forældrene til store børn og unge voksne ind i kampen om bekæmpelsen af det farlige krudt.

Flere tilfælde af ulovligt fyrværkeri i Aabenraa får nemlig politiet til at komme med en kraftig opfordring til teenage-forældre om at tage en alvorssnak med de unge.

Det kan få alvorlige konsekvenser for de unge, hvis de eksperimenterer med kanonslag, krysantemumbomber og andet ulovligt fyrværkeri.

Ulovlige og farlige kanonslag - @SjylPoliti appellerer til at forældre taler med deres børn og unge om fyrværkeri https://t.co/3VFVyGb2bv #politidk pic.twitter.com/p9ldx7i0F9 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 8, 2020

»Politiet ser alvorligt på situationen. Og vi opfordrer kraftigt alle forældre til, at de indskærper over for deres børn og unge, at ulovligt fyrværkeri dels er farligt, dels kan betyde en plet på straffeattesten, som kan koste drømmejobbet,« siger vicepolitiinspektør fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed, Christian Østergård, i en pressemeddelelse.

De seneste uger har politiet i regionen modtaget »adskillige anmeldelser« om affyring af ulovligt fyrværkeri i den sønderjyske købstad.

Derfor var politiet til stede i området i weekenden, og det førte til fire sigtelser for besiddelse eller affyring af ulovligt fyrværkeri samt flere andre sigtelser.

De sigtede er primært store børn og unge fra Aabenraa, men også fra andre byer i Sønderjylland.

I det sønderjyske har der på det seneste været store problemer med ulovligt fyrværkeri. (Arkivfoto) Foto: Kim Haugaard Vis mere I det sønderjyske har der på det seneste været store problemer med ulovligt fyrværkeri. (Arkivfoto) Foto: Kim Haugaard

Politiet sætter nu aktivt ind for at komme den ulovlige fyrværkeri til livs.

I den kommende tid vil betjente patruljere i de områder, hvor der er blevet affyret ulovligt krudt. Derudover samarbejder politiet med blandt andet kommunen om det forebyggende arbejde.

Endelig peger vicepolitiinspektøren så altså også på forældrenes rolle.

»Fyrværkeri er farligt og kan være skyld i hærværk og i værste fald alvorlige kvæstelser. Og overtrædelse af fyrværkeriloven kan i yderste konsekvens betyde frihedsstraf,« understreger Christian Østergård.

Gennem de seneste uger har Aabenraa været hærget af gentagne episoder med affyring af voldsomme kanonslag.

Til stor gene for borgerne i byen.

I slutningen af november foretog politiet en større ransagning og beslaglagde i den forbindelse ikke mindre end 1.800 kanonslag.

Det store lager af kanonslag blev fundet i en privat beboelse.