Hold godt fast i taske og pung, når du om lidt skal ud at shoppe til black friday og jul.

Sådan lyder opfordringen fra Smilets By, hvor der lige nu er en del problemer med lommetyve.

Østjyllands Politi skriver i den seneste døgnrapport, at der mandag var »en del forskellige henvendelser« fra aarhusianere, der havde været udsat for tyveri.

Episoderne fandt sted på værtshuse og butikker på blandt andet Åboulevarden, Store Torv, Mindebrogade og Fiskergyde i Aarhus.

Politiet undersøger sagerne, men er ikke umiddelbart på sporet af gerningsmændene, fremgår det.

»Vi opfordrer til, at man altid passer godt på sine værdigenstande, når man færdes tæt blandt mange mennesker i de kommende og travle julefrokost- og julegaveindkøbs-uger i byerne,« lyder det fra politiet.

Samtidig advarer Nationalt Center for It-Kriminalitet forbrugerne om at være på vagt, når butikkerne holder black friday-udsalg.

Det er nemlig en oplagt mulighed for svindlere til at få folk til at udlevere deres personlige oplysninger.

»Svindlerne er desværre gode til at få sms’erne til at virke troværdige, blandt andet ved hjælp af spoofing, hvor en svindel-sms kan manipuleres til at se ud som om, den kommer fra MitID, MobilePay eller en anden troværdig afsender.«

Det siger Kresten Munksgaard, der er leder af sektionen for forebyggelse og analyse i Nationalt Center for It-Kriminalitet, i en pressemeddelelse fra centret.

Mere konkret opfordrer han folk til at være på vagt, hvis man modtager en uventet opkrævning på sms for ekstra porto eller en sms fra MobilePay, hvor man bliver bedt om at logge ind med MitID.