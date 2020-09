Fredag formiddag er Østjyllands Politi nu ude med en klar opfordring til borgere i området:

Tjek jeres videoovervågning!

»Hvis du har videoovervågning og bor omkring Kongsvang eller Marselisborgkvarteret, så kig videoen igennem for de sidste to dage. Det kan være, at Sofie er gået forbi din villa, eller har været inde i din have,« siger politikommissær Allan Nielsen i en pressemeddelelse.

Samtidig oplyser politiet, at Hjemmeværnet nu hjælper med eftersøgningen.

»Hjemmeværnet bistår med eftersøgningen og vil fredag gå fra dør til dør i Viby-området for at spørge, om folk har set Sofie, og gennemsøge haver og grønne områder i nærheden,« fremgår det af pressemeddelelsen.



Dertil fremgår det også, at den unge kvinde stadig ikke har efterladt nogen digitale spor.

»Sofie har p.t. ikke efterladt sig nogle elektroniske spor, så vi har ikke kunnet spore hende den vej igennem. Vi har fået rigtig mange tip fra borgerne, men indtil videre har vi ikke fået nogen oplysninger, der kan give os en nærmere pejling på, hvor vi skal lede. Så vi søger bredt og bruger alle de muligheder vi har. Vi gør alt, hvad vi kan for at finde Sofie,« siger politikommissær Allan Nielsen.

Tidligere skrev politiet i en døgnrapport, at den 21-årige kan være nedtrykt, og at familien derfor er meget bekymret for hende.

Her ses den savnede Sofie. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Her ses den savnede Sofie. Foto: Østjyllands Politi

Beskrivelsen af hende lyder, at hun er iført hvide Adidas-sko, en lysebrun fløjlsjakke, en lyserød eller hvid T-shirt samt bordeauxfarvede træningsbukser.

Har du set Sofie Hauge Kyneb, eller har du information, der kan lede til, at hun bliver fundet, bedes du kontakte politiet på 114.