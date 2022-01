Spænd hjelmen, ellers kan det koste dig dyrt.

Det er hovedbudskabet fra Fyns Politi, der i et opslag på Facebook minder alle om, at det fra 1. januar er blevet lovpligtigt at have hjelm på, når man kører på små, motoriserede køretøjer som elløbehjul.

»Vi har sagt det før, men vi siger det gerne igen. Fra d. 1. januar 2022 er det blevet lovpligtigt at køre med cykelhjelm på elløbehjul – og det gælder også for elløbehjul du lejer for en kort stund,« skriver Fyns Politi i opslaget.

Derfor er politiet også i disse dage ekstra opmærksomme på, om hjelmene nu også bliver spændt.

»Over sommerhalvåret kan du også forvente et intensiveret fokus på brug af hjelm, fordi det er i denne periode, at der sker allerflest uheld med elløbehjul,« skriver politiet yderligere i opslaget.

Og glemmer man at tage en hjelm på, ja så kan det ende med at koste dyrt. Det udløser nemlig en bøde på 1.500 kroner, hvis du glemmer hjelmen på dit elløbehjul.

Beslutningen om at gøre det lovpligtigt at have hjelm på, når man kører på et elløbehjul blev truffet i 2020 for at gøre alles færden i trafikken mere sikker.

»I første omgang håber jeg, at det sætter sig i befolkningen. At man husker at bruge hjelmen, blandt andet fordi elløbehjulet er et noget mere farligt køretøj, end en cykel er,« sagde transportminister Benny Engelbrecht (S) dengang om beslutningen.

Også Pernille Ehlers, der er chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, fortæller, at risikoen for alvorlige skader er meget stor for brugere af motoriserede løbehjul

»Allerede kort tid efter de blev lovlige i trafikken, lavede Akutberedskabet i København en undersøgelse, der viste, at alene i Region Hovedstaden var der kommet 350 til skade inden for det første halvandet år. Ret mange af dem havde fået hovedskader,« siger hun til Ritzau og tilføjer:

»Forskellige evalueringer viser også, at risikoen for at komme til skade på elløbehjul er mellem syv og ti gange højere per kørt kilometer end på cykel.«

Det er lige nu ikke lovpligtigt at køre med hjelm, hvis du kører på cykel.