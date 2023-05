Sydjyllands Politi har modtaget post.

Men noget er galt.

Det skriver politiet på Twitter.

Brevet er rettet til »Danmarks kongeriges politi« og har overskriften:

»Indkaldelse til domstolen«

Herefter følger nogle anklager, der blandt andet omhandler brugen af pornosider.

Sydjyllands Politi svarer frisk igen:

»Hej svindler. Næste gang du mailer til Sydjyllands Politi for at overbevise os om, at vi har overtrådt straffeloven, kan du så i det mindste ikke henvise til den rigtige paragraf? Og når du er i gang, så husk at tjekke, hvem der egentlig er øverste chef for politiet, inden du sender …«