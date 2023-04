Lyt til artiklen

I snart 14 dage har politiet modtaget anmeldelser om stribevis af samme slags indbrud, hvor borgere i den ene by efter den anden er blevet bestjålet.

Der er tale om gerningsmænd, som bryder ind i varebiler og stjæler dyrt værktøj i Nordjylland. Nu kan politiet melde, at antallet af indbrud er steget til 18 – og har spredt sig til i alt syv byer.

Man mener, at der er tale om en organiseret, østeuropæisk tyvebande, oplyser politiet til Nordjyske.

B.T. beskrev indbrudsbølgen tirsdag, hvor politikommissær Ulf Munch Sørensen kunne oplyse, at man havde modtaget 12 anmeldelser fra fire forskellige byer.

Men siden har det altså taget til.

Og senest natten til fredag skete det igen. Østervrå, Arden, Aars og Aalestrup, Løgstør, Nørager og senest Hjallerup er byerne, hvor indbruddene har fundet sted mellem 20. og 31. marts.

Politiet kan desuden slå fast, at fremgangsmåden under indbruddene er den samme i alle tilfælde, hvorfor man mistænker, at samme gerningsmænd står bag.

»Gerningspersonen borer hul i døren og klipper en wire, hvorefter der er adgang til håndværkernes værktøj,« oplyser politiet.

Politiet råd mod indbrud i biler PARKERING Det har stor betydning, hvor og hvordan du parkerer bilen Hvis det er muligt, så parker bilen på et aflåst område – gerne med overvågning, eller et sted, hvor der er meget belysning, og hvor mange kan se bilen. Du kan også gøre det sværere for tyven ved at parkere, så der ikke er adgang til bag- og sidedør, og sørge for, at der ikke er adgang til bilens varerum via kabinen.

Undgå at have firmabiler parkeret synligt på privatadresser i fx weekender, hvor der ingen er hjemme på adressen.

Hvis du parkerer i længere tid, så tag dyrt udstyr ud af bilen.

TILTAG I BILEN Du kan også nedsætte risikoen for indbrud i din varebil ved at: afblænde bilruder, så der ikke kan ses ind i varerummet

montere en tyverialarm i bilen

montere gitre bag eventuelle ruder i bilen

montere sikringsskabe i varerummet

deaktivere knappen til at låse varerummet op i førerkabinen

montere ekstra låseordninger på side– og bagdøre.

AFSÆTNING AF TYVEKOSTERNE Du kan nedsætte værdien af tyvekoster og gøre det svært for tyven at komme af med dem, ved at: gravere eller markere dit udstyr med firmanavn

installere en gps-tracker i udstyr, som er egnet til det

sætte klistermærker på bilen, der viser, at der er installeret tyverialarm, og at udstyret er fjernet eller mærket – både på dansk og engelsk

tage fotos af udstyr og notere serienumre. Når politiet har fundet stjålet udstyr, er det nemmere at finde gerningsstedet og få gerningsmanden dømt. Husk også at ajourføre lister over udstyr.

I forbindelse med de mange indbrud har politiet samlet en række råd til indehavere af varebiler, der skal gøre det svært for tyvene at bryde ind i varebilerne og herefter få tyvekosterne afsat.

Dem kan du se i boksen længere oppe.

Desuden vil politiet høre fra borgere på telefon 114, hvis de ser eller ved noget mistænkeligt:

»Det kan for eksempel være ukendte personer, der færdes i dit område, biler, der kører langsomt rundt i nabolaget, eller indkvarteringer i sommerhusområder, som stikker ud.«

